Путіна запитують, чому він зголив вуса

Люди в Алмати вимагають зупинити війну Росії проти України. Також у деяких мітингувальників плакати "без цензури".

Варте уваги У Москві вже масово затримують людей, які зібралися на мітинги

На одному з плакатів Путіна запитують, чому він зголив вуса. Використане фото обкладинки американського журналу Time, який натякає на схожість Путіна та Адольфа Гітлера.

На мітингу заспівали пісню українського гурту "Океан Ельзи" – "Обійми".

Дивіться відео та фото з мітингу в Алмати

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