В рамках ослабления карантинных ограничений Кабинет Министров разрешил возобновить работу базам отдыха, гостиницам и санаториям. В то же время летние лагеря для детей и до сих пор остаются закрытыми. Украинцы изрядно возмущены этим и требуют от правительства разрешения на возобновление работы летних лагерей.

Несколько десятков людей собрались под зданием Кабмина. В руках они держали флаги "Люди лета" и развернули несколько баннеров. Об этом сообщает 24 канал.

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Какие аргументы приводят протестующие

Запрет работать детским лагерям дискриминирует сферу детского оздоровления и отдыха. Во время карантина, а это почти 4 месяца, дети находились дома, и это повлияло на их иммунитет, общее состояние физического, психического и эмоционального здоровья. Следующий учебный год будет крайне насыщенным, поэтому детям необходимо предоставить возможность оздоровления и полноценного отдыха. Дети сейчас проводят весь свой досуг на улице, объединяясь в различные микрогруппы без надлежащего ухода взрослых. Это приводит к полному отсутствию контроля за соблюдением рекомендаций Минздрава относительно карантинных рекомендаций.

Организаторы протеста отмечают, что отдых в детских лагерях является безопаснее досуга на улице. Кроме того, руководство летних лагерей будет следить за соблюдением эпидемиологических требований, установленных Минздравом.

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Говорится о:

регулярной дезинфекции, защитных масках и антибактериальных лампах;

все сотрудники лагерей проходят медицинское обследование и обязательно имеют санитарные книжки;

внедрении регулярного температурного скрининга детей и персонала, усилении защиты детей и сотрудников, внедрении регулярной санитарной обработки помещений.

Позиция Минздрава

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что необходимость оздоровить этим летом более 1,2 миллиона детей есть, но напряженная ситуация пока не позволяет.

Среди причин министр выделил:

Возможные вспышки в детских лагерях других инфекционных болезней.

Дети из разных регионов. Постоянные переезды детей из одного региона в другой будут способствовать распространению коронавируса.

Недостаточный контроль за питанием детей и нарушения санитарно-гигиенических норм в лагерях.

Если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, то работу детских лагерей возобновят с 1 июля.

Фото и видео с акции протеста

Люди требуют возобновить работу летних лагерей / Фото 24 канал (Юлия Кириенко)

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