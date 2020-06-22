У межах послаблення карантинних обмежень Кабінет Міністрів дозволив відновити роботу базам відпочинку, готелям та санаторіям. Водночас літні табори для дітей і досі залишаються закритими. Українці неабияк обурені цим та вимагають від уряду дозволу на відновлення роботи літніх таборів.

Кілька десятків людей зібралися під будівлею Кабміну. У руках вони тримали прапори "Люди літа" та розгорнули декілька банерів. Про це повідомляє 24 канал.

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Які аргументи наводять протестувальники

Заборона працювати дитячим таборам дискримінує сферу дитячого оздоровлення та відпочинку. Під час карантину, а це майже 4 місяці, діти перебували вдома, і це вплинуло на їх імунітет, загальний стан фізичного, психічного та емоційного здоров'я. Наступний навчальний рік буде вкрай насиченим, тому дітям необхідно надати можливість оздоровлення та повноцінного відпочинку. Діти зараз проводять все своє дозвілля на вулиці, об'єднуючись у різні мікрогрупи без належного догляду дорослих. Це призводить до повної відсутності контролю за дотриманням рекомендацій МОЗ щодо карантинних рекомендацій.

Організатори протесту наголошують, що відпочинок у дитячих таборах є безпечніший за дозвілля на вулиці. Окрім того, керівництво літніх таборів стежитиме за дотриманням протиепідеміологічних вимог, встановлених МОЗ.

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Мовиться про:

регулярну дезінфекцію, захисні маски та антибактеріальні лампи;

всі співробітники таборів проходять медичне обстеження та обов'язково мають санітарні книжки;

впровадження регулярного температурного скринінгу дітей та персоналу, посилення захисту дітей та працівників, впровадження регулярної санітарної обробки приміщень.

Позиція МОЗ

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначив, що необхідність оздоровити цього літа більше 1,2 мільйона дітей є, але напружена ситуація поки не дозволяє.

Серед причин міністр виділив:

Можливі спалахи в дитячих таборах інших інфекційних хвороб.

Діти з різних регіонів. Постійні переїзди дітей з одного регіону в інший сприятимуть поширенню коронавірусу.

Недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм у таборах.

Якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, то роботу дитячих таборів відновлять з 1 липня.

Фото та відео з акції протесту

Люди вимагають відновити роботу літніх таборів / Фото 24 канал (Юлія Кирієнко)

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