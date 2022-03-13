На митинг в поддержку Украины в Берлине пришло 20 тысяч человек: впечатляющие фото
Источник:Berliner Zeitung
Во многих городах мира люди проводят акции в поддержку Украины. Они хотят сообщить о своей солидарности с украинским народом и готовности оказать необходимую помощь.
Акции в поддержку Украины состоялись во многих городах Германии. Митинги с желто-синими цветами прошли в Берлине, Штутгарте, Гамбурге, Франкфурте и Лейпциге.
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Акция в Берлине
Более 20 тысяч человек прошли по центру Берлина, чтобы заявить о поддержке Украины в борьбе с российскими оккупантами. Девиз акции "Остановить войну. Мир и солидарность народа Украины".
По подсчетам полиции, участие в акции приняло 20 – 30 тысяч человек, а Альянс организаторов профсоюзов, церквей, инициатив по защите окружающей среды и групп мира считает, что их было 60 тысяч.
Акция в поддержку Украины в Берлине/ Фото Berliner Zeitung
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