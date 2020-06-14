Масштабный марш против расизма 13 июня состоялся в Париже. Французы таким образом выразили поддержку протестам в США, которые проходят под лозунгом Black Lives Matter после смерти Джорджа Флойда. Акция во Франции сопровождалась столкновениями с полицией.

Правоохранители в Париже вытеснили манифестантов с площади Республики, применяя при этом даже слезоточивый газ. Об этом рассказали на телеканале France24 .

Лишь накануне Полицейские с файерами выходили на митинг в Париже: фото, видео

Официально манифестация в Париже – это была акция в память Адама Траоре, чернокожего юноши, который умер в полицейском изоляторе во Франции в 2016 году.

Местные власти, к слову, митинг запретили – мол, он может быть угрозой для бизнеса и здоровья парижан (из-за карантина собрания людей группами более чем 10 человек запрещены).

Несмотря на это тысячи людей таки вышли на акцию. По данным полиции, на площади Республики собрались примерно 15 000 протестующих. В соцсетях пишут, что людей не меньше, чем 100 000.

По оценкам, сегодня более 100 000 человек собрались в поддержку #BlackLivesMatter в Париже. pic.twitter.com/P8snXi2rOH - Джошуа Поташ (@JoshuaPotash) 13 июня 2020 г.

В целом акция была мирной, но некоторые группы людей атаковали стражей порядка камнями и другими предметами. В ответ полиция применила слезоточивый газ, а затем и двинулась на площадь Республики, чтобы прекратить митинг.