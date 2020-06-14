Масштабний марш проти расизму 13 червня відбувся у Парижі. Французи у такий спосіб висловили підтримку протестам у США, які відбуваються під гаслом Black Lives Matter після смерті Джорджа Флойда. Акція у Франції супроводжувалася сутичками із поліцією.

Правоохоронці у Парижі витіснили маніфестантів із площі Республіки, застосовуючи при цьому навіть сльозогінний газ. Про це розповіли на телеканалі France24.

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Офіційно маніфестація у Парижі – це була акція у пам'ять Адама Траору, чорношкірого юнака, який помер у поліцейському ізоляторі у Франції у 2016 році.

Місцева влада, до слова, мітинг заборонила – мовляв, він може бути загрозою для бізнесу та здоров'я парижан (через карантин збори людей групами у понад 10 осіб заборонені).

Попри це тисячі людей таки вийшли на акцію. За даними поліції, на площі Республіки зібралися приблизно 15 тисяч протестувальників. У соцмережах пишуть, що людей не менше, аніж 100 тисяч.

The estimate is now that over 100,000 people came together in support of #BlackLivesMatter in Paris today.pic.twitter.com/P8snXi2rOH — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 13, 2020

Загалом акція була мирною, але деякі групи людей атакували правоохоронців камінням та іншими предметами. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, а потім і рушила на площу Республіки, аби припинити мітинг.

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