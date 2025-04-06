В то же время продолжается и контрдемонстрация левых сил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV і Le Figaro.

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Ле Пен раскритиковала свой приговор

Всего на воскресенье были запланированы сразу три демонстрации.

Первые из них – акция сторонников ультраправых и контрдемонстрация ультралевых, а третий – митинг сторонников Макрона.

Акция в поддержку Ле Пен проходит на площади Вобан. По данным СМИ, там собрались примерно 10 тысяч человек.

Сама лидер "Национального объединения" уже выступила перед демонстрантами и раскритиковала приговор в отношении себя. Она заявила, что "не сдастся".

Ле Пен осудила "извращенную игру преследования и криминализации оппонентов, желание уничтожить оппозиционные партии" с целью "удержать власть, ведя страну к хаосу".

Правосудие не может вмешиваться в то, как выборные должностные лица выполняют свой мандат на службе французов, пока нет личного обогащения или коррупции. Она также не должна выбирать кандидатов на выборы. Мы не отрицаем справедливость, но просим, чтобы эти недостойные отклонения от демократии прекратились. Я повторяю это снова и снова: мы больше всего привержены демократии и верховенству права,

– сказала Ле Пен.