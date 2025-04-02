Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

Смотрите также Приговор для Марин Ле Пен: кто станет ее преемником и что теперь изменится во Франции

Макрон впервые прокомментировал приговор Ле Пен

Макрон впервые прокомментировал приговор лидеру ультраправых Ле Пен, которую признали виновной в махинациях с наймом помощников в Европарламенте. Так, на заседании правительства он отметил, что закон один для всех.

Как рассказала пресс-секретарь правительства Софи Примас в комментарии журналистам, на заседании Макрон отметил, что судебная система Франции является независимой, а потому любые угрозы в адрес судей, которые занимались делом Ле Пен, неприемлемы. Поэтому, комментируя приговор лидеру ультраправых, Макрон заявил, что каждый гражданин имеет право на справедливый суд и закон – один для всех.

В то же время Макрон отметил, что каждый осужденный имеет право на апелляцию. К слову, адвокаты Марин Ле Пен уже заявили, что собираются подавать апелляцию.

Сама Марин Ле Пен, комментируя приговор суда, заявила, что не позволит себя "так просто убрать" и подтвердила, что подаст апелляцию., Ее адвокат заявил что она "глубоко шокирована". Кроме того, Ле Пен заявила, что не будет просить президентского помилования.