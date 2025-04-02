Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Макрон вперше прокоментував вирок Ле Пен

Макрон вперше прокоментував вирок лідерці ультраправих Ле Пен, яку визнали винною у махінаціях з наймом помічників у Європарламенті. Так, на засіданні уряду він наголосив, що закон один для всіх.

Як розповіла речниця уряду Софі Прімас у коментарі журналістам, на засіданні Макрон наголосив, що судова система Франції є незалежною, а тому будь-які погрози на адресу суддів, які займалися справою Ле Пен, є неприйнятними. Відтак, коментуючи вирок лідерці ультраправих, Макрон заявив, що кожен громадянин має право на справедливий суд і закон – один для всіх.

Водночас Макрон зауважив, що кожна засуджена особа має право на апеляцію. До слова, адвокати Марін Ле Пен вже заявили, що збираються подавати апеляцію.

Сама Марін Ле Пен, коментуючи вирок суду, заявила, що не дозволить себе "так просто прибрати" та підтвердила, що подасть апеляцію. Її адвокат заявив, що вона "глибоко шокована". Крім того, Ле Пен заявила, що не проситиме президентського помилування.