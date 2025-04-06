Водночас триває й контрдемонстрація лівих сил. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BFMTV і Le Figaro.

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Ле Пен розкритикувала свій вирок

Загалом на неділю були заплановані одразу три демонстрації.

Перші із них – акція прихильників ультраправих та контрдемонстрація ультралівих, а третій – мітинг прихильників Макрона.

Акція на підтримку Ле Пен проходить на площі Вобан. За даними ЗМІ, там зібралися приблизно 10 тисяч осіб.

Сама лідерка "Національного об'єднання" уже виступила перед демонстрантами та розкритикувала вирок щодо себе. Вона заявила, що "не здасться".

Ле Пен засудила "збочену гру переслідування та криміналізації опонентів, бажання знищити опозиційні партії" з метою "утримати владу, ведучи країну до хаосу".

Правосуддя не може втручатися в те, як виборні посадовці виконують свій мандат на службі французів, доки немає особистого збагачення чи корупції. Вона також не має обирати кандидатів на вибори. Ми не заперечуємо справедливість, але просимо, щоб ці негідні відхилення від демократії припинилися. Я повторюю це знову і знову: ми найбільше прихильні до демократії та верховенства права,

– сказала Ле Пен.