Митинг против возвращения проспекта имени Жукова в Харькове: столкновения активистов

В Харькове устроили митинг, чтобы запретить возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова. На акцию пришли также сторонники старого названия. Из-за чего между активистами произошли столкновения.

Акция, которая называлась "Нет мяснику Жукову на карте Украины", состоялась возле памятника маршалу СССР. Об этом сообщило издание "Громадское".

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В ней приняли участие около 200 харьковчан, которые посвятили этот митинг Дню памяти жертв политических репрессий.

На акции люди держали в руках множество плакатов с рисунками маршала Жукова в образе "мясника", с надписями "Маршалу смерти место на кладбище истории" и другими. Участники митинга заявили, что выступают за демонтаж памятника, но подчеркнули, что это нужно делать на законных основаниях.



Участники акции

Участники акции принесли с собой кирпичи, чтобы положить их возле постамента памятника. Они объяснили, что кирпич символизирует погибших в боях Второй Мировой войны под командованием Жукова.

Также пришли сторонники Жукова, которые пытались не позволить активистам положить кирпичи к памятнику, в результате чего возникли стычки.

Смотрите фото с акции:

Противники Жукова раздавали прохожим листовки, на которых было написано: "Руки Кернеса давно уже по локоть в наших карманах, а руки маршала Жукова, которого он так прославляет, по локоть в крови солдат — украинских чернопиджачников, которых бросали в бой без подготовки, амуниции и оружия, только с кирпичом в руке".

Акция завершилась запуском плаката с изображением маршала Жукова в образе "мясника", привязанного к воздушным шарикам, в небо.

Почему в Харькове хотят вернуть проспекту имя маршала СССР Георгия Жукова? Горглава Харькова Геннадий Кернес заявил, что поддержит идею возвращения станции метро и одному из проспектов города имени маршала СССР Георгия Жукова, если соответствующая петиция на сайте горсовета наберет необходимое количество подписей. Через два дня петиция набрала необходимые пять тысяч подписей.



Также Кернес хочет убрать палатку по сбору помощи украинским военным с центральной площади города — площади Свободы. Однако суд не поддержал соответствующий иск горсовета Харькова.