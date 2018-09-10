12:24
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Митинги в России: протестующих обвинили в "нападении на полицейских"

48 Читати новину українською
Протесты против пенсионной реформы в России
Протесты против пенсионной реформы в России / Радио Свобода

Следственный комитет обвинил двоих участников митинга против пенсионной реформы в Москве в нападении на полицейских. Обвинения предъявлены 24-летнему Виктору Федосееву и 36-летнему Василию Костылеву.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Новая Газета".

Читайте также: Предоставление автокефалии Украинской православной церкви: в РПЦ заговорили о войне

Мужчины были задержаны вечером 9 сентября в Москве на улице Большая Дмитровка, и сейчас находятся в изоляторе №1 на Петровке.

По словам юриста правозащитной организации "Открытая Россия" Олега Елисеева, Федосеева обвиняют в том, что он на акции 9 сентября в Москве ударил полицейского кулаком в ухо. Костылев, по версии следствия, нанес удар одному полицейскому кулаком в область лица, а также ударил и схватил за шею другого сотрудника полиции.

Напомним, в воскресенье, 9 сентября, в России прошли массовые протесты против пенсионной реформы в стране. Акцию сопровождали массовые задержания, количество арестованных превысило 800 человек.

Теги: Новости России протесты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Париже ожесточенные столкновения у турецкого посольства
 8 февраля 2016 , 19:29
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук