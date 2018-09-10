Митинги в России: протестующих обвинили в "нападении на полицейских"

Следственный комитет обвинил двоих участников митинга против пенсионной реформы в Москве в нападении на полицейских. Обвинения предъявлены 24-летнему Виктору Федосееву и 36-летнему Василию Костылеву.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Новая Газета".

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Мужчины были задержаны вечером 9 сентября в Москве на улице Большая Дмитровка, и сейчас находятся в изоляторе №1 на Петровке.

По словам юриста правозащитной организации "Открытая Россия" Олега Елисеева, Федосеева обвиняют в том, что он на акции 9 сентября в Москве ударил полицейского кулаком в ухо. Костылев, по версии следствия, нанес удар одному полицейскому кулаком в область лица, а также ударил и схватил за шею другого сотрудника полиции.

Напомним, в воскресенье, 9 сентября, в России прошли массовые протесты против пенсионной реформы в стране. Акцию сопровождали массовые задержания, количество арестованных превысило 800 человек.