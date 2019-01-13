Митрополит Епифаний встретился с семьями украинских политзаключенных: фото

Глава Православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел встречу с семьями пленников Кремля. Кроме родственников политзаключенных к разговору с главой ПЦУ присоединились представители посольств США и стран Евросоюза.

Об этом пишет "Радио Свобода".

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Кто-то сдерживает слезы, кто-то утешает, но все говорят про надежду и веру. Незнакомая мне женщина сказала, что каждый день молится, чтобы заключенные в России украинские дети в скором времени поужинали с нами за одним столом,

– написал о встрече в своем Facebook представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор.

Так, во время встречи глава Православной церкви Украины сообщил, что представители различных религиозных конфессий через Украинский совет церквей и религиозные организации обращаются к международному сообществу – посодействовать освобождению украинцев, заключенных российской стороной.

Кроме этого, участники совместно помолились за освобождение незаконно заключенных украинцев, и послушали колядки в исполнении семинаристов академии и украинских певцов Сергея Фоменко (Фомы) и Анжелики Рудницкой.

Кстати, 12 января считается Днем украинского политзаключенного. Именно в этот день в 1972 году началась волна арестов украинской интеллигенции.

Напомним, в тюрьмах Российской Федерации пока удерживают более 80 граждан Украины за их политические убеждения и проукраинскую гражданскую позицию. Такую информацию обнародовала украинская омбудсмен Людмила Денисова.