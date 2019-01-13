Митрополит Епіфаній зустрівся із родинами українських політв'язнів: фото

Глава Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній провів зустріч з родинами бранців Кремля. Окрім родичів політв'язнів, до розмови з очільником ПЦУ долучились представники посольств США та країн Євросоюзу.

Про це пише "Радіо Свобода".

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Хтось стримує сльози, хтось втішає, але всі говорять про надію і віру. Незнайома мені жіночка сказала, що кожен день молиться, щоб ув’язнені в Росії українські діти в скорому часі повечеряли з нами за одним столом,

– написав про зустріч у своєму Facebook представник прес-служби ПЦУ Іван Сидор.

Так, під час зустрічі глава Православної церкви України повідомив, що представники різних релігійних конфесій через Українську раду церков і релігійних організацій звертаються до міжнародної спільноти – посприяти звільненню українців, ув'язнених російською стороною.

Окрім цього, учасники спільно помолились за звільнення незаконно ув’язнених українців, і послухали колядки у виконанні семінарістів академії та українських співаків Сергія Фоменка (Фоми) та Анжеліки Рудницької.

До речі, 12 січня вважається Днем українського політв'язня. Саме в цей день у 1972 році почалася хвиля арештів української інтелігенції.

Нагадаємо, у в’язницях Російської Федерації наразі утримують понад 80 громадян України за їхні політичні переконання та проукраїнську громадянську позицію. Таку інформацію оприлюднила українська омбудсвумен Людмила Денісова.