"Великий приклад сили волі для нас": Геращенко отримала листи від 2 бранців Кремля

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко отримала листи від двох політв'язнів, яких незаконно утримують в РФ, Ігоря Кияшка і Миколи Карпюка.

Про це Геращенко написала на своїй Facebook-сторінці.

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Отримала листи від політв’язнів Кремля Миколи Карпюка і Ігоря Кияшка. Микола незаконно утримується в російській тюрмі за абсолютно абсурдними звинуваченнями вже майже 5 років, Ігоря затримали рік тому, звинуватили в шпигунстві – традиційна для російських судилищ проти українців стаття,

– зазначила вона.

За словами Геращенко, Карпюк дякує всім українцям і владі за моральну підтримку родин політв'язнів, просить переказати вітання Президентові і, взагалі, "дуже теплі слова написав українцям".

"Ніхто не вправі заявляти, що українці не здатні на національну солідарність" – це з листа Миколи Карпюка, де багато важливих роздумів про силу любові і добра. Я не знаю пана Миколу особисто, але з листа мені здалося, що він – глибоко віруюча людина, серце якої відкрите і не озлобилося, попри обставини, попри 5 років тюрми", – додала віце-спікер.

Своєю чергою, Кияшко написав, що в переддень новорічних свят слова підтримки від українців були для нього дуже важливими.

Політв'язні подають усім нам великий приклад сили волі, мужності і віри. Наше завдання – підтримувати родини і боротися за звільнення всіх. Принагідно дякую всім, хто підтримав ідею написати листа нашим бранцям, мені здається, це важлива моральна підтримка,

– підсумувала Геращенко.

За що у Росії засудили Миколу Карпюка?26 травня 2016 року суд у РФ засудив Миколу Карпюка до 22,5 року ув'язнення за звинуваченням у вбивстві російських військових у Грозному в 1994 – 95 роках. При цьому обвинувачення не надало жодних доказів того, що Карпюк перебував у Чечні у цей період.

За що у РФ засудили Ігоря Кияшка? Українського адвоката Ігоря Кияшка у грудні 2018 року обласний суд у російському Нижньому Новгороді засудив до восьми років ув'язнення у колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві і спробі контрабанди військового обладнання.