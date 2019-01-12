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      "Великий приклад сили волі для нас": Геращенко отримала листи від 2 бранців Кремля

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      Ігор Кияшко та Микола Карпюк
      Ігор Кияшко та Микола Карпюк / колаж 24 каналу

      Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко отримала листи від двох політв'язнів, яких незаконно утримують в РФ, Ігоря Кияшка і Миколи Карпюка.

      Про це Геращенко написала на своїй Facebook-сторінці.

      Читайте також: "Не збираюся падати духом": Сенцов написав листа Геращенко із російського полону

      Отримала листи від політв’язнів Кремля Миколи Карпюка і Ігоря Кияшка. Микола незаконно утримується в російській тюрмі за абсолютно абсурдними звинуваченнями вже майже 5 років, Ігоря затримали рік тому, звинуватили в шпигунстві – традиційна для російських судилищ проти українців стаття,
      – зазначила вона.

      За словами Геращенко, Карпюк дякує всім українцям і владі за моральну підтримку родин політв'язнів, просить переказати вітання Президентові і, взагалі, "дуже теплі слова написав українцям".

      "Ніхто не вправі заявляти, що українці не здатні на національну солідарність" – це з листа Миколи Карпюка, де багато важливих роздумів про силу любові і добра. Я не знаю пана Миколу особисто, але з листа мені здалося, що він – глибоко віруюча людина, серце якої відкрите і не озлобилося, попри обставини, попри 5 років тюрми", – додала віце-спікер.

      Своєю чергою, Кияшко написав, що в переддень новорічних свят слова підтримки від українців були для нього дуже важливими.

      Політв'язні подають усім нам великий приклад сили волі, мужності і віри. Наше завдання – підтримувати родини і боротися за звільнення всіх. Принагідно дякую всім, хто підтримав ідею написати листа нашим бранцям, мені здається, це важлива моральна підтримка,
      – підсумувала Геращенко.

      За що у Росії засудили Миколу Карпюка?26 травня 2016 року суд у РФ засудив Миколу Карпюка до 22,5 року ув'язнення за звинуваченням у вбивстві російських військових у Грозному в 1994 – 95 роках. При цьому обвинувачення не надало жодних доказів того, що Карпюк перебував у Чечні у цей період.

      За що у РФ засудили Ігоря Кияшка? Українського адвоката Ігоря Кияшка у грудні 2018 року обласний суд у російському Нижньому Новгороді засудив до восьми років ув'язнення у колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві і спробі контрабанди військового обладнання.

      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники Ірина Геращенко
      Джерело: 24 Канал
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