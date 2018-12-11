Митрополитам УПЦ МП возобновили разрешение на пересечение линии разграничения на Донбассе

Двум митрополитам Украинской православной церкви Московского патриархата вернули разрешение пересекать линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Горловской епархии УПЦ МП.

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11 декабря митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону и митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану восстановили пропуски, позволяющие пересекать линию разграничения на Донбассе,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что приходы и Донецкой и Горловской епархии расположены по обе стороны линии разграничения. Поэтому, их священники проводят службы в монастырях по обе стороны линии разграничения.

Напомним, 9 декабря Служба безопасности Украины отказала митрополиту Донецкому и Мариупольскому Украинской православной церкви Московского патриархата Илариону в проезде через линию разграничения в Донецкой области.