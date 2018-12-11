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      Митрополитам УПЦ МП возобновили разрешение на пересечение линии разграничения на Донбассе

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      Митрополиту Илариону возобновили разрешение на пересечение линии разграничения на Донбассе
      Митрополиту Илариону возобновили разрешение на пересечение линии разграничения на Донбассе / Фото из открытых источников

      Двум митрополитам Украинской православной церкви Московского патриархата вернули разрешение пересекать линии разграничения на Донбассе.

      Об этом говорится в сообщении Горловской епархии УПЦ МП.

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      11 декабря митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону и митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану восстановили пропуски, позволяющие пересекать линию разграничения на Донбассе,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что приходы и Донецкой и Горловской епархии расположены по обе стороны линии разграничения. Поэтому, их священники проводят службы в монастырях по обе стороны линии разграничения.

      Напомним, 9 декабря Служба безопасности Украины отказала митрополиту Донецкому и Мариупольскому Украинской православной церкви Московского патриархата Илариону в проезде через линию разграничения в Донецкой области.

      Теги: Новости Украины Религия Война на Донбассе УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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