Митрополитам УПЦ МП возобновили разрешение на пересечение линии разграничения на Донбассе
Двум митрополитам Украинской православной церкви Московского патриархата вернули разрешение пересекать линии разграничения на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении Горловской епархии УПЦ МП.
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11 декабря митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону и митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану восстановили пропуски, позволяющие пересекать линию разграничения на Донбассе,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что приходы и Донецкой и Горловской епархии расположены по обе стороны линии разграничения. Поэтому, их священники проводят службы в монастырях по обе стороны линии разграничения.
Напомним, 9 декабря Служба безопасности Украины отказала митрополиту Донецкому и Мариупольскому Украинской православной церкви Московского патриархата Илариону в проезде через линию разграничения в Донецкой области.