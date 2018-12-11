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      Митрополитам УПЦ МП відновили дозвіл на перетин лінії розмежування на Донбасі

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      Митрополиту Іларіону відновили дозвіл на перетин лінії розмежування на Донбасі
      Митрополиту Іларіону відновили дозвіл на перетин лінії розмежування на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Двом митрополитам Української православної церкви Московського патріархату повернули дозвіл перетинати лінії розмежування на Донбасі.

      Про це йдеться у повідомленні Горлівської єпархії УПЦ МП.

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      11 грудня митрополиту Донецькому і Маріупольському Іларіону і митрополиту Горлівському і Слов'янському Митрофану відновили пропуски, що дозволяють перетинати лінію розмежування на Донбасі,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначається, що парафії і Донецької, і Горлівської єпархії розташовані по обидві боки лінії розмежування. Тому, їхні священники правлять служби в монастирях по обидва боки лінії розмежування.

      Нагадаємо, 9 грудня Служба безпеки України відмовила митрополиту Донецькому і Маріупольському Української православної церкви Московського патріархату Іларіону у проїзді через лінію розмежування у Донецькій області.

      Теги: УПЦ МП Війна на Донбасі Релігія Новини України
      Джерело: 24 Канал
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