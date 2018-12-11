Митрополитам УПЦ МП відновили дозвіл на перетин лінії розмежування на Донбасі

Двом митрополитам Української православної церкви Московського патріархату повернули дозвіл перетинати лінії розмежування на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні Горлівської єпархії УПЦ МП.

Читайте також: Тиск з боку силовиків: чому СБУ не впустили митрополита УПЦ МП Іларіона з "ДНР"

11 грудня митрополиту Донецькому і Маріупольському Іларіону і митрополиту Горлівському і Слов'янському Митрофану відновили пропуски, що дозволяють перетинати лінію розмежування на Донбасі,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що парафії і Донецької, і Горлівської єпархії розташовані по обидві боки лінії розмежування. Тому, їхні священники правлять служби в монастирях по обидва боки лінії розмежування.

Нагадаємо, 9 грудня Служба безпеки України відмовила митрополиту Донецькому і Маріупольському Української православної церкви Московського патріархату Іларіону у проїзді через лінію розмежування у Донецькій області.