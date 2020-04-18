Митрополиты УПЦ МП Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом, – СМИ

Информация проверяется, однако в СМИ появились данные, что у предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия диагностировали коронавирус, его госпитализировали. Кроме того, болезнь обнаружили у митрополита Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра.

Митрополиты заразились коронавирусной инфекцией, их тайно госпитализировали. Об этом сообщили в фейсбуке "Религиозной правды" со ссылкой на собственные источники в Киево-Печерской лавре.

Читайте также Глава УПЦ МП заявил, что на Пасху служба в храмах будет: видеообращение

По данным наших источников, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем,

– говорится в сообщении.

Так вроде поступили с целью обезопасить УПЦ МП от обвинений накануне Пасхи.

"Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию. Ведь для него пока важнее собственное здоровье, а не репутация церкви", – отметил источник.

Что известно о возможном коронавирусе у митрополита Антония

Издание отмечает, что вечером 17 апреля митрополит Антоний приехал на эфир "Свободы слова Савика Шустера". Он вроде бы покинул клинику и уехал в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в прямом эфире, о котором договорились накануне.

Важно! Официальной информации, которая бы подтверждала или опровергала коронавирус у митрополитов, пока нет.

Коронавирус в Киево-Печерской лавре: основное

Еще 6 апреля стало известно о четырех случаях коронавируса в Киево-Печерской лавре. Со временем инфекция стала стремительно распространяться.

Уже 10 апреля было известно о по меньшей мере 90 инфицированных. А 14 апреля количество зараженных перевалило за сотню.

Святыню 13 апреля закрыли на карантин.

Госпитализировали с подозрением на коронавирус и скандального настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.

Есть первые жертвы недуга. 12 апреля умер Нектарий 12 апреля, а на следующий день умер еще один монах, у которого было подозрение на COVID-19. 17 апреля ушел из жизни еще один монах лавры – Никодим.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на утро 18 апреля в городе зафиксировали 770 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки – 65 человек. Среди них – 26 в Киево-Печерской лавре.



Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала