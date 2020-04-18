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      Митрополиты УПЦ МП Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом, – СМИ

      - Читати новину українською
      / .rbc.ua

      Информация проверяется, однако в СМИ появились данные, что у предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия диагностировали коронавирус, его госпитализировали. Кроме того, болезнь обнаружили у митрополита Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра.

      Митрополиты заразились коронавирусной инфекцией, их тайно госпитализировали. Об этом сообщили в фейсбуке "Религиозной правды" со ссылкой на собственные источники в Киево-Печерской лавре.

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      По данным наших источников, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем,
      – говорится в сообщении.

      Так вроде поступили с целью обезопасить УПЦ МП от обвинений накануне Пасхи.

      "Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию. Ведь для него пока важнее собственное здоровье, а не репутация церкви", – отметил источник.

      Что известно о возможном коронавирусе у митрополита Антония

      Издание отмечает, что вечером 17 апреля митрополит Антоний приехал на эфир "Свободы слова Савика Шустера". Он вроде бы покинул клинику и уехал в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в прямом эфире, о котором договорились накануне.

      Важно! Официальной информации, которая бы подтверждала или опровергала коронавирус у митрополитов, пока нет.

      Коронавирус в Киево-Печерской лавре: основное


      Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Пасха УПЦ МП Религия Коронавирус в Украине Новости Киева
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