Митрополиты УПЦ МП Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом, – СМИ
Информация проверяется, однако в СМИ появились данные, что у предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия диагностировали коронавирус, его госпитализировали. Кроме того, болезнь обнаружили у митрополита Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра.
Митрополиты заразились коронавирусной инфекцией, их тайно госпитализировали. Об этом сообщили в фейсбуке "Религиозной правды" со ссылкой на собственные источники в Киево-Печерской лавре.
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По данным наших источников, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем,
– говорится в сообщении.
Так вроде поступили с целью обезопасить УПЦ МП от обвинений накануне Пасхи.
"Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию. Ведь для него пока важнее собственное здоровье, а не репутация церкви", – отметил источник.
Что известно о возможном коронавирусе у митрополита Антония
Издание отмечает, что вечером 17 апреля митрополит Антоний приехал на эфир "Свободы слова Савика Шустера". Он вроде бы покинул клинику и уехал в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в прямом эфире, о котором договорились накануне.
Важно! Официальной информации, которая бы подтверждала или опровергала коронавирус у митрополитов, пока нет.
Коронавирус в Киево-Печерской лавре: основное
- Еще 6 апреля стало известно о четырех случаях коронавируса в Киево-Печерской лавре. Со временем инфекция стала стремительно распространяться.
- Уже 10 апреля было известно о по меньшей мере 90 инфицированных. А 14 апреля количество зараженных перевалило за сотню.
- Святыню 13 апреля закрыли на карантин.
- Госпитализировали с подозрением на коронавирус и скандального настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.
- Есть первые жертвы недуга. 12 апреля умер Нектарий 12 апреля, а на следующий день умер еще один монах, у которого было подозрение на COVID-19. 17 апреля ушел из жизни еще один монах лавры – Никодим.
- Мэр Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на утро 18 апреля в городе зафиксировали 770 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки – 65 человек. Среди них – 26 в Киево-Печерской лавре.
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