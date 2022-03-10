Mitsubishi Electric прекращает поставки своей продукции на российский рынок

С российского рынка уходит все больше и больше мировых компаний. Например, с 10 марта Mitsubishi Electric не будет поставлять своей продукции на рынок страны-агрессора.

На российском рынке мировых компаний становится все меньше. Все это – последствия позорного вторжения в Украину.

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Причины, по которым компания Mitsubishi Electric уже не нова – санкции против России, которые ввели ряд мировых государств.

Россия все больше превращается в изолированную страну, которая беднеет из-за своих захватнических намерений. Интересно теперь, как поживают те, кто поддерживает действия кремлевского фюрера на территории Украины.

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