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      Mitsubishi представила обновленную версию Pajero Sport: потрясающие фото

      Авто24 298 Читати новину українською

      В Таиланде презентовали обновленную версию Mitsubishi Pajero Sport, который получил новый передок в стиле пикапа L200.

      Нос внедорожника оформлен в стиле, который Mitsubishi называет Dynamic Shield, и оптика и нижняя часть решетки радиатора выглядят почти так же как и у пикапа, а вот верхняя ее часть имеет три пластины, а не две.

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      Сзади фонари стали короче, изменился бампер, а на дверях появился спойлер. В салоне обновленный внедорожник получил более качественные материалы, мягкие материалы ручек дверей, розетку для пассажиров второго ряда и бокс для мелких вещей в подлокотнике.


      Mitsubishi Pajero Sport

      На панели приборов появился 8-дюймовый экран, такого же размера монитор мультимедийной системы на центральной консоли. Дверь багажника получили электропривод дверей и теперь их можно открывать с помощью смартфона.


      В салоне обновленный внедорожник получил более качественные материалы

      Добавилось и электронные ассистенты, среди которых система предупреждения о трафике, когда авто сдает назад, а также ассистент смены полосы.

      О роботах-парковщиках и новом среднемоторном Chevrolet Corvette Stingray – смотрите в видео.

      blog_ava
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      Теги: Авто Авто24 Транспорт
      Источник: 24 канал
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