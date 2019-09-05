Mitsubishi презентувала оновлену версію Pajero Sport: приголомшливі фото

У Таїланді презентували оновлену версію Mitsubishi Pajero Sport, який отримав новий передок у стилі пікапа L200.

Ніс позашляховика оформлено у стилі, який Mitsubishi називає Dynamic Shield і оптика та нижня частина решітки радіатора виглядають майже так само як і в пікапа, а от верхня її частина має три пластини, а не дві.

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Ззаду ліхтарі стали коротшими, змінився бампер, а на дверях з'явився спойлер. У салоні оновлений позашляховик отримав якісніші матеріали, м'які матеріали ручок дверей, розетку для пасажирів другого ряду і бокс для дрібних речей в підлокітнику.



Mitsubishi Pajero Sport

На панелі приладів з'явився 8-дюймовий екран, такого ж розміру монітор мультимедійної системи на центральній консолі. Двері багажника отримали електропривод дверей і тепер їх можна відкривати за допомогою смартфона.



У салоні оновлений позашляховик отримав якісніші матеріали

Додалося й електронних асистентів, серед яких система попередження про трафік, коли авто здає задом, а також асистент зміни смуги.

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