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      Mitsubishi презентувала оновлену версію Pajero Sport: приголомшливі фото

      Авто24 85 Читать новость на русском

      У Таїланді презентували оновлену версію Mitsubishi Pajero Sport, який отримав новий передок у стилі пікапа L200.

      Ніс позашляховика оформлено у стилі, який Mitsubishi називає Dynamic Shield і оптика та нижня частина решітки радіатора виглядають майже так само як і в пікапа, а от верхня її частина має три пластини, а не дві.

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      Ззаду ліхтарі стали коротшими, змінився бампер, а на дверях з'явився спойлер. У салоні оновлений позашляховик отримав якісніші матеріали, м'які матеріали ручок дверей, розетку для пасажирів другого ряду і бокс для дрібних речей в підлокітнику.


      Mitsubishi Pajero Sport

      На панелі приладів з'явився 8-дюймовий екран, такого ж розміру монітор мультимедійної системи на центральній консолі. Двері багажника отримали електропривод дверей і тепер їх можна відкривати за допомогою смартфона.


      У салоні оновлений позашляховик отримав якісніші матеріали

      Додалося й електронних асистентів, серед яких система попередження про трафік, коли авто здає задом, а також асистент зміни смуги.

      Про роботів-паркувальників та новий середньомоторний Chevrolet Corvette Stingray – дивіться у відео.

      blog_ava
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      Теги: Авто24 Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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