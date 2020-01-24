Между Украиной и Польшей заработал виртуальный реверс газа: что это значит

Благодаря прямым договоренностям по европейским правилам стартовал виртуальный реверс газа между Украиной и Польшей. Теперь на очереди – еще несколько стран.

Новые возможности уже активно используют украинские трейдеры. Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей фейсбук-странице.

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Макогон отметил, что раньше нельзя было делать такие операции из-за транзитного контракта с "Газпромом". Украина была физически вынуждена вывозить все объемы газа в Польшу через пункт Дроздовичи и завозить необходимые объемы через пункт Германовичи.

Справка! "Виртуальный реверс" предусматривает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается. Стороны осуществляют взаимозачет.

Это требовало затрат на прокачку газа, а объемы поставок были ограничены техническими возможностями трубопровода Германовичи. Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путем виртуального реверса импортировать весь объем газа, который физически идет из Украины в Польшу,

– пояснил Макогон.

Сейчас это 9 миллионов кубометров в сутки, в прошлом году средний транзит в Польше был 12 миллионов кубометров.

Какие преимущества даст Украине виртуальный реверс с Польшей

Макогон отметил, что импорт из Польши включает в себя импорт газа из польского LNG-терминала. Таким образом, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путем виртуального реверса до 9 миллионов в сутки или 3,3 миллиарда кубометров газа из польского терминала.

"Физически украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 миллиарда кубометров в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в своей ГТС, может поставлять физически только около 2 миллиардов кубометров", – добавил директор ГТС.

Макогон отметил, что Украина ожидает открытия в ближайшее время виртуального реверса в Словакии и Венгрии. По его словам, сейчас над этой задачей работают операторы стран. Зато Украина – готова.

В ноябре-декабре 2019 года компания ОГТСУ договорилась о взаимодействии по европейским правилам со всеми соседними операторами:

польской GAZ-SYSTEM S.A.,

румынским TRANSGAZ,

венгерским FGSZ ltd,

молдовским "Молдовагаз",

словацким Eustream.

Кроме того, 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет. 1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту.