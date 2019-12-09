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      Сколько газа в хранилищах Украины: новые данные

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      Украина увеличила запасы природного газа по сравнению с 2019 годом / Фото 24 канала

      Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляют 20,25 миллиарда кубометров. Следовательно, с начала сезона отбора топлива – 2 ноября – запасы сократились на 6,9%.

      Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

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      По состоянию на 9 декабря запасы газа в ПХГ составляют 20,25 миллиарда кубометров. Это на 29,8% больше, чем в аналогичный период 2018 года – тогда было 15,6 миллиарда кубометров.

      Сейчас из хранилищ уже отобрано 70,98 миллиона кубометров газа. В целом украинские газовые хранилища заполнены на 65%.

      Украина не закачивает газ в подземные хранилища с 2 ноября. С тех пор из хранилищ наоборот отбирают "голубое" топливо для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.


      Как изменились запасы газа в хранилищах Украины / инфографика Минэнергетики

      К слову, премьер-министр Алексей Гончарук накануне рассказал, что Украине этой зимой не грозит энергетический кризис – даже несмотря на неблагоприятные переговоры с российским "Газпромом". Наше государство обеспечено газом, углем, и всеми необходимыми ресурсами.

      Несмотря на это, Украине действительно нужен долгосрочный контракт на 10 лет с Россией на транзит газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе.

      Какая цена на газ в Украине?
      Кабмин установил фиксированную цену на газ на весь отопительный сезон. Украинцы добровольно смогут выбрать: либо платить по обычной системе формирования цены ежемесячно, или просто по 8 гривен за один кубический метр газа.

      Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что его команда работает над тем, чтобы цена на газ была еще меньше.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Газ Энергетика Рынок газа
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