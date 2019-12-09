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      Скільки газу в сховищах України: нові дані

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      Україна збільшила запаси природного газу порівняно з 2019 роком / Фото 24 каналу

      Запаси природного газу в українських підземних сховищах становлять 20,25 мільярда кубометрів. Відтак, з початку сезону відбору палива – 2 листопада – запаси скоротилися на 6,9%.

      Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз". 

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      Станом на 9 грудня запаси газу в ПСГ становлять 20,25 мільярда кубометрів. Це на 29,8% більше, ніж в аналогічний період 2018 року – тоді було 15,6 мільярда кубометрів.

      Наразі зі сховищ вже відібрано 70,98 мільйона кубометрів газу. Загалом українські газові сховища заповнені на 65%.

      Україна не закачує газ в підземні сховища з 2 листопада. Відтоді зі сховищ навпаки відбирають "блакитне" палива для потреб опалювального сезону 2019-2020 років.


      Як змінились запаси газу в сховищах України / інфографіка Міненергетики

      До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук напередодні розповів, що Україні цієї зими не загрожує енергетична криза – навіть попри несприятливі переговори з російським "Газпромом". Наша держава забезпечена газом, вугіллям, і всіма необхідними ресурсами.

      Попри те, Україні дійсно потрібен довгостроковий контракт на 10 років з Росією на транзит газу, аби забезпечити енергетичну безпеку в Європі.

      Яка ціна на газ в Україні? Кабмін встановив фіксовану ціну на газ на весь опалювальний сезон. Українці добровільно зможуть обрати: або платити за звичною системою формування ціни щомісяця, або просто по 8 гривень за один кубічний метр газу.

      Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що його команда працює над тим, щоб ціна на газ була ще меншою.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Газ Ринок газу Енергетика
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