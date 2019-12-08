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      Гончарук: Україна спокійно може пройти цю зиму без російського газу

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      Олексій Гончарук / Getty images

      Україні цієї зими не загрожує енергетична криза – навіть попри несприятливі переговори з російським "Газпромом". А довгостроковий контракт із Росією потрібен, аби забезпечити енергетичну безпеку в Європі.

      Про проблеми українців з теплом цієї зими взагалі не йдеться. Про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів в ефірі телеканалу 1+1.

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      Україна забезпечена і газом, і вугіллям, і всіма необхідними ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму. Взагалі про цю зиму не йдеться. Ми заздалегідь потурбувалися про те, щоб Україні нічого в енергетичному плані не загрожувало найближчим часом,
      – наголосив глава уряду.

      Він додав: Україні потрібен довгостроковий контракт на 10 років на транзит російського газу до Європи "з достатніми обсягами газу, щоб забезпечити енергетичну безпеку в Європі".

      За його словами, цей контракт має і політичний, і безпековий компонент.

      Водночас, Гончарук зауважив: позиція Європи щодо транзиту збігається з позицією України, і це є вагомим аргументом у переговорах із "Газпромом".

      Однак цих аргументів може не вистачити, додав прем’єр, річ у тім, що Росія насамперед керується не економічними, а політичними чинниками.

      На якому етапі газові переговори між Україною та Росією?Вони тривають. Договір мають укласти вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня. Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.

      Окрім тристоронніх переговорів, учасниками яких є Україна, Росія та Єврокомісія, відбулися ще двосторонні перемовини. Так, 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.

      Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Газовий конфлікт Газ Газовий контракт Нафтогаз Газпром Україна – Росія
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