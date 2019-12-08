Гончарук: Украина спокойно может пройти эту зиму без российского газа

Украине этой зимой не грозит энергетический кризис – даже несмотря на неблагоприятные переговоры с российским "Газпромом". А долгосрочный контракт с Россией нужен, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе.

О проблемах украинцев с теплом этой зимой вообще речи не идет. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эфире телеканала 1+1.

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Украина обеспечена и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще об этой зиме речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало ближайшее время,

– отметил глава правительства.

Он добавил: Украине нужен долгосрочный контракт на 10 лет на транзит российского газа в Европу "с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе".

По его словам, этот контракт имеет компонент и политический, и безопасности.

В то же время Гончарук отметил: позиция Европы по транзиту совпадает с позицией Украины, и это является весомым аргументом в переговорах с "Газпромом".

Однако этих аргументов может не хватить, добавил премьер, дело в том, что Россия прежде всего руководствуется не экономическими, а политическими факторами.

На каком этапе газовые переговоры между Украиной и Россией?

Они продолжаются. Договор должны заключить уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря. Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.



Кроме трехсторонних переговоров, участниками которых является Украина, Россия и Еврокомиссия, состоялись еще двусторонние переговоры. Так, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров раньше никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.



Сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.