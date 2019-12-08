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      Гончарук: Украина спокойно может пройти эту зиму без российского газа

      70 Читати новину українською
      Алексей Гончарук / Getty images

      Украине этой зимой не грозит энергетический кризис – даже несмотря на неблагоприятные переговоры с российским "Газпромом". А долгосрочный контракт с Россией нужен, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе.

      О проблемах украинцев с теплом этой зимой вообще речи не идет. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эфире телеканала 1+1.

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      Украина обеспечена и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще об этой зиме речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало ближайшее время,
      – отметил глава правительства.

      Он добавил: Украине нужен долгосрочный контракт на 10 лет на транзит российского газа в Европу "с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе".

      По его словам, этот контракт имеет компонент и политический, и безопасности.

      В то же время Гончарук отметил: позиция Европы по транзиту совпадает с позицией Украины, и это является весомым аргументом в переговорах с "Газпромом".

      Однако этих аргументов может не хватить, добавил премьер, дело в том, что Россия прежде всего руководствуется не экономическими, а политическими факторами.

      На каком этапе газовые переговоры между Украиной и Россией?
      Они продолжаются. Договор должны заключить уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря. Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

      Кроме трехсторонних переговоров, участниками которых является Украина, Россия и Еврокомиссия, состоялись еще двусторонние переговоры. Так, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров раньше никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

      Сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Газпром Нафтогаз Газовый контракт Газ Газовый конфликт Алексей Гончарук
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