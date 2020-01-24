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      Між Україною та Польщею запрацював віртуальний реверс газу: що це означає

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      Між Україною та Польщею запрацював віртуальний реверс газу / 24 канал

      Завдяки прямим домовленостям на європейським правилах стартував віртуальний реверс газу між Україною та Польщею. Тепер на черзі – ще кілька країн.

      Нові можливості вже активно використовують українські трейдери. Про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй фейсбук-сторінці.

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      Макогон зазначив, що раніше не можна було робити такі операції через транзитний контракт з "Газпромом". Україна була фізично змушена вивозити всі обсяги газу в Польщу через пункт Дроздовичі і завозити потрібні через пункт Германовичі.

      Довідка! "Віртуальний реверс" передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщується. Сторони здійснюють взаємозалік.

      Це вимагало витрат на прокачування газу, а обсяги поставок були обмежені технічними можливостями трубопроводу Германовичі. Зараз таких обмежень немає, і ми можемо шляхом віртуального реверсу імпортувати весь обсяг газу, який фізично йде з України в Польщу,
      – прояснив Макогон.

      Зараз це 9 мільйонів кубометрів в добу, в минулому році середній транзит в Польщі був 12 мільйонів кубометрів.

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      Макогон зазначив, що імпорт з Польщі включає в себе імпорт газу з польського LNG-терміналу. Таким чином, вже зараз комерційно Україна може імпортувати шляхом віртуального реверсу до 9 мільйонів на добу або 3,3 мільярда кубометрів газу з польського терміналу.

      "Фізично українська ГТС готова приймати з Польщі до 6,6 мільярда кубометрів в рік, але поки Польща, до завершення ряду робіт в своїй ГТС, може постачати фізично тільки близько 2 мільярди кубометрів", – додав директор ГТС.

      Макогон наголосив, що Україна очікує відкриття найближчим часом віртуального реверсу в Словаччині та Угорщині. За його словами, наразі над цим завданням працюють оператори країн. Натомість Україна – готова.

      Протягом листопада-грудня 2019 року компанія ОГТСУ домовилася про взаємодію на європейських правилах з усіма сусідніми операторами:

      • польською GAZ-SYSTEM S.A.,
      • румунським TRANSGAZ,
      • угорським FGSZ ltd,
      • молдовським "Молдовагаз",
      • словацьким Eustream.

      Окрім того, 30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років. 1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Газ Ринок газу Нафтогаз ГТС Новини Польщі
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