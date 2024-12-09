По данным источника, 1 декабря подросток пришел к дому в Погорельском переулке, где расположена квартира Мизулиной, и совершил акт вандализма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.
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Какими были мотивы парня и при чем здесь Украина
Свои действия 16-летний парень зафиксировал на видео и опубликовал в сети. Сообщается, что за этот поступок ему якобы пообещали 500 долларов, однако заказчики так и не выплатили обещанного вознаграждения.
Екатерина Мизулина подтвердила инцидент и сразу заявила об "украинском следе", мол, он был участником "украинского экстримистского чата". В своем Telegram-канале она опубликовала видео с участием подростка, где тот сидит в кабинете и извиняется за поступок.
Мизулина также продемонстрировала скриншоты переписки с заказчиком с его смартфона.
По словам Мизулиной, подростка ждет административный штраф за хулиганство, а его отцу грозит "наказание за невыполнение родительских обязанностей".
"Раскаяние" подростка, измазавшего площадку возле квартиры Мизулиной: смотрите видео
Мизулина демонстрирует переписку с якобы заказчиком этих действий: смотрите видео