За даними джерела, 1 грудня підліток прийшов до будинку в Погорільському провулку, де розташована квартира Мізуліної, і вчинив акт вандалізму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Якими були мотиви хлопця та до чого тут Україна

Свої дії 16-річний хлопець зафіксував на відео та опублікував у мережі. Повідомляється, що за цей вчинок йому нібито пообіцяли 500 доларів, однак замовники так і не виплатили обіцяної винагороди.

Катерина Мізуліна підтвердила інцидент та одразу заявила про "український слід", мовляв, він був учасником "українського екстримістського чату". У своєму Telegram-каналі вона опублікувала відео за участю підлітка, де той сидить у кабінеті та вибачається за вчинок.

Мізуліна також продемонструвала скріншоти листування із замовником з його смартфона.

За словами Мізуліної, на підлітка чекає адміністративний штраф за хуліганство, а його батькові загрожує "покарання за невиконання батьківських обов’язків".

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