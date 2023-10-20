Отметим, что Мялыка подозревают в неуплате налогов на сумму 97 миллионов гривен. Соответствующий законопроект нардепа появился на сайте Верховной Рады, информирует 24 Канал.

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Для празднования этого дня Мялык предложил выбрать последнее воскресенье сентября, когда завершается сбор урожая. По его словам, в этот день "у каждого будет особый случай обратиться к Всевышнему с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении".

С благодарностью о благополучии и хороших урожаях в нашей стране, с просьбой о сохранении мира, единства и независимости нашего государства,

– написал нардеп.

Мялык отметил, что этот праздник будет способствовать развитию и консолидации межконфессиональных отношений в религиозной среде Украины.

"Чтобы весь украинский народ мог обратиться к Богу с благодарностью за Его милость, которая была явлена украинскому народу в разные исторические времена и проявляется в настоящее время, когда Украина оказалась в условиях полномасштабной вооруженной агрессии со стороны России", – подчеркнул депутат.

Обратите внимание! Виктор Мялык не только депутат, но и предприниматель. У него более 150 квартир возле Киева. Также нардеп подозревается в неуплате налогов на сумму 97 миллионов гривен.

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