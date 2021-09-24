Теперь народному избраннику грозит штраф в размере от 255 до 425 тысяч гривен с запретом занимать определенные государственные должности до 3 лет.

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Политик продавал недвижимость

В период с 2012 по 2019 годы Виктор Мялик продавал квартиры в домах под Киевом. Однако в то же время политик не был зарегистрированным ФЛП или юридическим лицом. Доходы от продажи нардеп выдавал за реализацию собственного имущества. Это позволило ему снизить налоговую ставку с 18% до 5%.

Из-за незаконных действий депутат смог уклониться от уплаты налогов в размере 118 миллионов гривен.

Адвокатов политика уведомили о том, что дело уже передали в суд.

Народного депутата будут судить за уклонение от уплаты налогов: смотрите видео

Уклонение от налогов Виктором Мяликом: главное