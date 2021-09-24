Тепер народному обранцю загрожує штраф у розмірі від 255 до 425 тисяч гривень штрафу з забороною обіймати певні державні посади до 3 років.
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Політик продавав нерухомість
У період з 2012 по 2019 роки Віктор М'ялик продавав квартири у будинках під Києвом. Однак водночас політик не був зареєстрованим ФОПом чи юридичною особою. Доходи від продажу нардеп видавав за реалізацію власного майна. Це дозволило йому знизити податкову ставку з 18% до 5%.
Через незаконні дії депутат зміг ухилитися від сплати податків у розмірі 118 мільйонів гривень.
Адвокатів політика повідомили по те, що справу вже передали до суду.
Народного депутата судитимуть за ухилення від сплати податків: дивіться відео
Ухилення від податків Віктором М'яликом: головне
- 25 березня 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про вручення підозри чинному народному депутату Віктору М'ялику про ухилення від сплати податків.
- У декларацію за 2019 рік нардеп вніс 158 квартир загальною площею близько 10 000 квадратних метрів.
- 3 червня 2021 року суд наклав арешт на майно нардепа.