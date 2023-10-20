Зазначимо, що М’ялика підозрюють у несплаті податків на суму 97 мільйонів гривень. Відповідний законопроєкт нардепа з’явився на сайті Верховної Ради, інформує 24 Канал.

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Для святкування цього дня М’ялик запропонував обрати останню неділю вересня, коли завершується збір урожаю. За його словами, у цей день "кожен матиме особливу нагоду звернутися до Всевишнього з молитвою про очищення від гріхів і духовне зцілення".

З подякою про добробут і добрі врожаї у нашій країні, з проханням про збереження миру, єдності та незалежності нашої держави,

– написав нардеп.

М’ялик зазначив, що це свято буде сприяти розвитку та консолідації міжконфесійних стосунків у релігійному середовищі України.

"Щоб увесь український народ міг звернутись до Бога з подякою за Його милість, яка була явлена до українського народу в різні історичні часи та проявляється у теперішній час, коли Україна опинилася в умовах повномасштабної збройної агресії з боку Росії", – наголосив депутат.

Зверніть увагу! Віктор М’ялик не тільки депутат, а й підприємець. Він має понад 150 квартир біля Києва. Також нардепа підозрюють у несплаті податків на суму 97 мільйонів гривень.

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