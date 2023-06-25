Свое положение он еще больше усугубил. Хотя, казалось бы, куда хуже. 24 Каналу сказала бывшая депутат госдумы России Мария Максакова.

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"Такому истерическому типу удалось пробить дно и испортить свое и без того безнадежное положение", – подчеркнула экс-депутат.

Путин обескровлен

Что касается Рамзана Кадырова, он не может существовать без власти Путина. Дело в том, что те кланы, которые пока открыто не начали свое открытое сопротивление кадыровским властям в Чечне, ждут своего времени. Кадыров называет каждый переулок в честь отца – Ахмата Кадырова – но это не воскрешает его.

Пригожин, видимо, понимает, что его (Ахмата Кадырова – 24 Канал) устранили российские спецслужбы. Он отлично понимает, что он со всех сторон на крючке. И у него нет популярности в республике, и быть ее не может. Напротив, Чечня давно тяготеет к выходу из состава России,

– подтвердила Максакова.

Следует упомянуть также Джохара Дудаева. Есть его отряд, который сейчас воюет на стороне добра – ВСУ.

"Там у себя он сидит на пороховой бочке. Он довольно жестоко, неумело и довольно агрессивно – бездарно и кроваво – управлял землей, которую ему выделил Путин. Очень относительно можно все это называть "его" республикой". Он совершает наиболее зверские расправы", – напомнила бывшая депутат.

Он все еще сидит на этой пороховой бочке, потому что является путинским назначенцем. Как только пошатнется власть диктатора, его сразу уберут. У него нет вариантов, и за ним точно никто не последует.

"Более того, когда все полюбовались, как он вошел в Ростов, чтобы якобы остановить бунт Пригожина, давайте не забывать, что они вытворяли в Шебекино, и как все это происходит, когда кадыровцы приходят якобы на помощь российской армии", – сказала Максакова.

Они начинают устраивать свои вакханалии, свои расправы. В целом никакой поддержкой они пользоваться не могут априори.

Кадыров – просто путинский вассал, который существует ровно столько, сколько существует его власть. Безусловно, она заметно пошатнулась. Им кажется, что получили передышку после демонстрации полного бессилия и трусости Путина: выхода в эфир с угрозами, а затем – дешевых договоренностей от страха,

– отметила бывшая депутат госдумы.

Он испугался 25 тысяч – пусть обученных и вооруженных. Это говорит об одном: если это будет 75 – 100 тысяч – Москва упадет. Она уже не так сильна, как раньше казалось. Мятеж 24 июня обнажил довольно интересные протоколы и сведения о том, что располагает Путин.

"Он обескровлен. Его солдаты – когда-то обученные - давно стали удобрением. Речь идет о том, что 220 тысяч убито. Можно лишь предположить, что военная наука говорит, что обычно 1:3 – это раненые. В любом случае 1 миллион выведен из строя". Пожалуй, это все, что было у Путина", – предположила Максакова.

Ему нечем защищаться на нескольких флангах. Диктатор не имеет охраняемой государственной границы. Это говорит о том, что все, кто сейчас создадут второй или третий фронт, вероятнее всего, будут успешными.

Да, вчерашняя история должна действовать мотивируя на все те страны, которые так или иначе долго терпели выходки России. Это касается и Японии, и Китая, и Калининграда, который Кенигсберг, Выборгу и других оккупированных финских территорий.

Россия, Советский Союз и царское время всегда действовали, мягко говоря, "недружелюбно" по отношению к своим соседям. Они просто захватывали и аннексировали территории. Сейчас, безусловно, настоящий отпор дает исключительно украинский героический народ Украины и ВСУ,

– заверила экс-депутат госдумы России.

Именно украинцы стали живым щитом, они защищают собой все демократические ценности и Европу, которая прекрасно помнит и боится повтора уже когда-то происходивших сценариев.

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