Своє становище він ще більше погіршив. Хоча, здавалося б, куди гірше.Про це 24 Каналу сказала колишня депутатка держдуми Росії Марія Максакова.

До теми На тижні чи місяці: у США прогнозують хаос в Росії після бунту Пригожина

"Такому істеричному типу вдалося пробити дно й зіпсувати своє і без того безнадійне становище", – наголосила ексдепутатка.

Путін знекровлений

Що ж до Рамзана Кадирова, він не може існувати без влади Путіна. Річ у тім, що ті клани, які поки відкрито не почали своє відкритий спротив кадирівській владі у Чечні, чекають на свій час. Кадиров називає кожен провулок на честь батька – Ахмата Кадирова – проте це не воскрешає його.

Пригожин, напевно, розуміє, що його (Ахмата Кадирова – 24 Канал) усунули російські спецслужби. Він чудово розуміє, що він з усіх боків на гачку. Й нього не має популярності у республіці, і бути її не може. Навпаки, Чечня давно тяжіє до виходу зі складу Росії,

– ствердила Максакова.

Слід згадати також Джохара Дудаєва. Є його загін, який зараз воює на боці добра – ЗСУ.

"Там у себе він сидить на пороховій бочці. Він доволі жорстоко, невміло і доволі агресивно – бездарно і криваво – керував землею, яку йому виділив Путін. Дуже відносно можна усе це називати "його" республікою". Він здійснює найбільш звірячі розправи", – нагадала колишня депутатка.

Він все ще сидить на цій пороховій бочці, бо є путінським призначенцем. Як тільки похитнеться влада диктатора, його одразу приберуть. У нього немає варіантів, і за ним точно ніхто не піде.

"Ба більше, коли усі помилувалися, як він увійшов до Ростова, щоб буцімто зупинити бунт Пригожина, давайте не забувати, що вони витворяли у Шебекіно, і як усе це відбувається, коли кадирівці приходять буцімто на поміч російській армії", – сказала Максакова.

Вони починають влаштовувати свої вакханалії, свої розправи. В цілому жодною підтримкою вони користуватися не можуть апріорі.

Кадиров – просто путінський васал, який існує рівно стільки, скільки існує його влада. Безумовно, вона помітно похитнулася. Їм здається, що отримали перепочинок після демонстрації повного безсилля та боягузливості Путіна: виходу в ефір з погрозами, а потім – дешевих домовленостей від страху,

– зазначила колишня депутатка держдуми.

Він злякався 25 тисяч – нехай навчених та озброєних. Це свідчить про одне: якщо це буде 75 – 100 тисяч – Москва впаде. Вона вже не така сильна, як раніше здавалося. Заколот 24 червня оголив доволі цікаві протоколи й відомості про те, що має у своєму розпорядженні Путін.

"Він знекровлений. Його солдати – колись навчені – давно стали добривом. Йдеться про те, що 220 тисяч вбито. Можна лише припустити, військова наука говорить, що зазвичай 1:3 – це поранені. У будь-якому випадку 1 мільйон виведено з ладу. Мабуть, це усе, що було в Путіна", – припустила Максакова.

Йому немає чим захищатися на декількох флангах. Диктатор не має державного кордону, що охороняється. Це говорить про те, що усі, хто зараз створять другий чи третій фронт, найімовірніше, будуть успішними.

Так, вчорашня історія має діяти мотивуюче на усі ті країни, які так чи інакше тривалий час терпіли витівки Росії. Це стосується і Японії, і Китаю, і Калінінграду, який Кенігсберг, Виборгу та інших фінських територій, які були окуповані.

Росія, Радянський Союз та царський час завжди діяли, м'яко кажучи, "недружньо" щодо своїх сусідів. Вони просто захоплювали й анексували території. Зараз, безумовно, справжню відсіч дає винятково український героїчний народ України та ЗСУ,

– запевнила ексдепутатка держдуми Росії.

Саме українці стали живим щитом, вони захищають собою усі демократичні цінності та Європу, яка прекрасно памятає і боїться повтору таких сценаріїв, які вже колись відбувалися.

Пригожин влаштував заколот: що потрібно знати