Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, беседу с Путиным, вероятнее всего, проведет его ближайший соратник и "кошелек" Юрий Ковальчук.

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"Я считаю, что инициаторы мятежа достигли ослабления Путина в глазах всего общества. Это необходимая предпосылка для решающего разговора с ним", – сказал Пионтковский.

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Российские элиты стремятся сохранить свое состояние, если Россия проиграет войну против Украины. Потому они заинтересованы в том, чтобы не доводить ситуацию до критической для себя.

Обратите внимание! Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу рассказал, что Евгений Пригожин не мог подготовить мятеж, потому что не осведомлен в военном деле. Это сделали военные, связанные с российскими элитами. Однако в этих кругах не удалось достичь консенсуса насчет преемника, поэтому "переворот" свернули.

Путин ослаб

"Пахан всегда проявляет слабость и основы его власти подрываются, когда подчиненные выражают ему открытое неповиновение, которое остается безнаказанным", – отметил Пионтковский.

Как известно, в России прекратили уголовное дело против главаря ЧВК "Вагнера" за мятеж, а также вернули ему коробки с наличными, которые были изъяты во время обыска в Петербурге.

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