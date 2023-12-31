Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он предположил, возможен ли в 2024 году новый мятеж против Путина и кто его может устроить.

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Кто может организовать мятеж в России

По мнению бывшего сотрудника КГБ, в России возможен новый мятеж, ведь Пригожин показал дорогу. Он показал, как это делается и то, что защищать Путина некому.

Во время так называемой "прямой линии" российский президент сказал, что якобы на войне в Украине находятся 617 тысяч солдат.

Вот эти 617 тысяч россиян – кандидаты, чтобы сесть на свой танк, взять автомат в руки и повторить "подвиг" Пригожина, подавно у них есть повод,

– сказал Жирнов.

Ведь так же, как Пригожину, раньше не давали снаряды и возможность устраивать так называемые "мясные штурмы", сейчас российским солдатам не дают возможность вернуться к своим женам.

Жены стонут. "Плач Ярославны" из сибирских городков доносится вплоть до фронта,

– отметил бывший сотрудник КГБ.

Российских солдат начинают угнетать на передовой. Но человека с оружием угнетать недальновидно, потому что рано или поздно этот человек может вспомнить о Пригожине и вернуться.

"Поэтому не исключено. Произошедшее однажды может повториться. Я надеюсь, что это произойдет в 2024 году", – добавил Жирнов.

Кто организовал убийство Пригожина

Журналисты Wall Street Journal провели расследование и, ссылаясь на представителей западной разведки и бывшего офицера российской разведки, выяснили, что убийство главаря вагнеровцев Евгения Пригожина организовал соратник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев.

Напомним, 23 августа 2023 года произошла крушение Embraer Legacy 600 под селом Куженкино в Тверской области России. Частный самолет Евгения Пригожина Embraer выполнял рейс по маршруту Москва – Санкт-Петербург, но вскоре после вылета внезапно начал терять высоту и разбился. Погибли 10 человек, находившиеся на борту, в том числе Пригожин.

Отмечают, что Патрушев якобы давно предупреждал диктатора, что зависимость Кремля от "Вагнера" предоставляет Пригожину слишком большое политическое и военное влияние. Однако тот не слушал: именно тогда вагнеровцы отчитывались об "успехах" на поле боя в войне против Украины.

Впрочем, после мятежа вагнеровцев, Патрушев решил вмешаться и навсегда "устранить" Пригожина. В начале августа помощник Патрушева начал подготовку к операции. Впоследствии этот план согласовал глава Кремля.

После турне по Африке, 23 августа главарь "Вагнера" ждал в аэропорту "Шереметьево", пока его самолет проверят и подготовят к вылету. По данным собеседников WSJ в западных спецслужбах, именно тогда под крыло самолета заложили небольшую бомбу.

Самолет, на борту которого находился Пригожин, вылетел после 17:00 и достиг высоты примерно в 6 километров. Через пол часа самолет лишился управления и упал. На видео, которое впоследствии было распространено в сети, видно, что после взрыва самолет упал с оторванным крылом.