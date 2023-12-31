Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він припустив, чи можливий у 2024 році новий заколот проти Путіна та хто його може влаштувати.

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Хто може організувати заколот у Росії

На думку колишнього співробітника КДБ, на Росії можливий новий заколот, адже Пригожин показав дорогу. Він показав як це робиться й те, що захищати Путіна нікому.

Під час так званої "прямої лінії" російський президент сказав, що нібито на війні в Україні перебувають 617 тисяч солдатів.

Ось ці 617 тисяч росіян – кандидати, щоб сісти на свій танк, взяти автомат в руки й повторити "подвиг" Пригожина, поготів у них є привід,

– мовив Жирнов.

Адже, так само як Пригожину раніше не давали снаряди й можливість влаштовувати так звані "м'ясні штурми", зараз російським солдатам не дають можливість повернутися до своїх дружин.

Дружини стогнуть. "Плач Ярославни" з сибірських містечок доноситься аж до фронту,

– зазначив колишній співробітник КДБ.

Російських солдатів починають гнобити на передовій. Але людину зі зброєю гнобити недалекоглядно, тому що рано чи пізно ця людина може згадати про Пригожина й повернутися.

"Тому не виключено. Що відбулося один раз може повторитися. Я сподіваюся, що це відбудеться у 2024 році", – додав Жирнов.

Хто організував вбивство Пригожина

Журналісти Wall Street Journal провели розслідування й, посилаючися на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки, з'ясували, що вбивство ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина організував соратник російського диктатора Владіміра Путіна Ніколай Патрушев.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року сталася катастрофа Embraer Legacy 600 під селом Куженкіно у Тверській області Росії. Приватний літак Євгєнія Пригожина Embraerиконував рейс за маршрутом Москва – Санкт-Петербург, але незабаром після вильоту раптово почав втрачати висоту і розбився. Загинули 10 людей, які перебували на борту, зокрема й Пригожин.

Зазначають, що Патрушев нібито давно попереджав диктатора, що залежність Кремля від "Вагнера" надає Пригожину занадто великого політичного та військового впливу. Однак той не слухав: адже саме тоді вагнерівці звітували про "успіхи" на полі бою у війні проти України.

Втім, після заколоту вагнерівців, Патрушев вирішив втрутився й назавжди "усунути" Пригожина. На початку серпня помічник Патрушева почав підготовку до операції. Згодом цей план погодив очільник Кремля.

Після турне Африкою, 23 серпня ватажок "Вагнера" чекав в аеропорту "Шереметьєво", поки його літак перевірять та підготують до вильоту. За даними співрозмовників WSJ у західних спецслужбах, саме тоді під крило літака заклали невелику бомбу.

Літак, на борту якого перебував Пригожин, вилетів після 17:00 і досяг висоти приблизно у 6 кілометрів. Через пів години літак втратив керування й упав. На відео, яке згодом поширили у мережі, видно, що після вибуху літак упав із відірваним крилом.