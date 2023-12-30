Про це 24 Каналу розповів народний депутат ("Слуга народу") Олег Дунда, зауваживши, що спроба заколоту Пригожина продемонструвала, що Росія не є монолітною. Всередині ця країна є надзвичайно крихкою.

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Має знайтися відповідна людина

Як наголосив Дунда, спроба заколоту від Пригожина показала, що буквально 5 тисяч людей зі зброєю можуть дійти до Москви. І ніхто нічого особливого їм не зробить.

Відповідно цілком може знайтися дещо навіжена людина, яка під гаслами на кшталт "досить годувати Москву" візьме і зробить переворот в Росії. Тільки тут має бути той, хто готовий довести справу до кінця.

Чи є там такі люди? Безумовно є. Там же їх десь 150 мільйонів. Україні потрібно проявити ініціативу та шукати цих людей, використовувати їх. Іноді навіть допомогти їм. Вони мають показати, що готові брати владу. А не виходити на вулицю з плакатами, як це робив Навальний. Тоді ця імперія дуже швидко розвалиться,

– сказав Дунда.

Російське населення любить силу. І певне угруповання людей з ідеєю знести чинну владу цілком може здійснити свій задум. Україна повинна над цим працювати.

В чому була ідея Путіна з самого початку? Зачистити все політичне поле, щоб не було альтернативи. Нам потрібно створити таку зубасту, відморожену альтернативу, яка готова піти проти Путіна. Неважливо, де це станеться. У Єкатеринбурзі? Добре. У Новосибірську? Добре. Навіть у Владивостоку… Добре,

– вважає Дунда.

Втрати Росії: коротко