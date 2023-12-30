Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат ("Слуга народа") Олег Дунда, заметив, что попытка мятежа Пригожина продемонстрировала, что Россия не монолитна. Внутри эта страна есть чрезвычайно хрупкой.

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Должен найтись подходящий человек

Как отметил Дунда, попытка мятежа от Пригожина показала, что буквально 5 тысяч человек с оружием могут дойти до Москвы. И никто ничего особенного им не сделает.

Соответственно вполне может найтись несколько агрессивный человек, который под лозунгами типа "достаточно кормить Москву" возьмет и совершит переворот в России. Только здесь должен быть тот, кто готов довести дело до конца.

Есть ли там такие люди? Безусловно, есть. Там же их где-то 150 миллионов. Украине следует проявить инициативу и искать этих людей, использовать их. Иногда даже помочь им. Они должны показать, что готовы брать власть. А не выходить на улицу с плакатами, как это делал Навальный. Тогда эта империя очень быстро развалится,

– сказал Дунда.

Российское население любит силу. И определенная группировка людей с идеей снести действующую власть вполне может осуществить свой замысел. Украина должна над этим работать.

В чем была идея Путина с самого начала? Зачистить все политическое поле, чтобы не было альтернативы. Нам нужно создать такую зубастую, отмороженную альтернативу, которая готова пойти против Путина. Неважно, где это произойдет. В Екатеринбурге? Хорошо. В Новосибирске? Хорошо. Даже во Владивостоке… Хорошо,

– считает Дунда.

Потери России: коротко