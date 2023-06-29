Среди вагнеровцев, захвативших российский город Ростов-на-Дону во время мятежа, по меньшей мере три – бывшие осужденные. Журналисты провели собственное расследование, чтобы установить это.
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Почти все боевики, участвовавшие в "самой серьезной угрозе правлению президента России Владимира Путина на сегодняшний день", имели закрытые лица, поэтому их не удалось идентифицировать,
– пишет издание.
Путин обратил против себя зэков
В то же время отмечают, что некоторые из них – бывшие заключенные, подчеркивая, что решение Кремля позволить Пригожину вербовать тысячи наемников из тюрем по всей стране в прошлом году обернулось против него.
Лица нескольких, вероятно, установили
Агентство Reuters пыталось связаться с тремя бывшими осужденными, вероятно, участвовавшими в мятеже, но никто из них не ответил. Министерство обороны России, уголовная служба и ЧВК "Вагнер" тоже проигнорировали запросы расследователей.
Отмечают, что согласно соглашению вместе с Пригожиным в Беларусь должны были уехать и сотни вагнеровцев. Об одном из них стало известно журналистам – он бросил Ростов поздно в субботу 24 июня.
Это 25-летний Дмитрий Чеков, ростовчанин, он был 4 раза судим за кражи и наркопреступления Он единственный, кто "засветил" свое лицо во время мятежа в Ростове, когда ободрял местных жителей.
Агентство использовало кадр с видео и программу для распознавания лица и связала его с учетной записью во ВКонтакте Дмитрия Чекова. Пожелавший остаться неназванным близкий родственник подтвердил журналистам, что он отсидел в колонии.
На другом кадре из Ростова, опубликованном российскими СМИ, опознали 33-летнего Сергея Ширшова, из волжского города Саратов. В ВКонтакте на профиле Ширшова изображена нашивка Wagner Group.
Ширшов был приговорен судом Саратова к 7 годам лишения свободы за вооруженное ограбление в 2019 году.
Согласно открытым данным, Ширшов отбывал наказание в колонии строгого режима №10 Саратовской области. Местные СМИ сообщали, что Пригожин посещал колонию №10 в октябре 2022 года.
Третий боевик "Вагнера", которого удалось идентифицировать Роман Ямалутдинов, уроженец Красноярска в Сибири. 31-летний Ямалутдинов был осужден по меньшей мере дважды с 2017 года: за вождение в нетрезвом состоянии и угон автомобиля и нападение на полицейского.
Агентство Reuters не смогло подтвердить, что Ямалутдинов находился в тюрьме, когда Пригожин начал свою кампанию по вербовке к вагнеровцам.
Какие мотивы были у "Вагнера"
- Во время мятежа главарь вагнеровцев Евгений Пригожин хотел захватить в плен министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова. Сделать это он планировал в Ростове-на-Дону, а планы Пригожина, вероятно, знал генерал Сергей Суровикин.
- Отмечают, что за 2 дня до событий о намерениях Пригожина узнали в ФСБ, что заставило главаря "вагнеровцев" уходить ва-банк и начать мятеж ранее запланированных сроков.