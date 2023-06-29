Серед вагнерівців, які захопили російське місто Ростов-на-Дону під час заколоту, щонайменше троє – колишні засуджені. Журналісти провели власне розслідування, щоб це встановити.

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Майже всі бойовики, які брали участь у "найсерйознішій загрозі правлінню президента Росії Володимира Путіна на сьогодні", мали закриті обличчя, тому їх не вдалося ідентифікувати,

– пише видання.

Путін обернув проти себе зеків

Водночас зауважують, що деякі з них – колишні ув'язнені підкреслюючи, що рішення Кремля дозволити Пригожину вербувати тисячі найманців з в'язниць по всій країні минулого року обернулось проти нього.

Reuters нагадує, що найманці "Вагнера", серед яких колишні ув'язнені, воюють в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, зокрема в місті Бахмут, який досі був найкривавішою битвою.

Особи кількох, імовірно, таки встановили

Агентство Reuters намагалося зв’язатися з трьома колишніми засудженими, які ймовірно, брали участь у заколоті, але ніхто з них не відповів. Міністерство оборони Росії, кримінальна служба і ПВК "Вагнер" теж проігнорували запити розслідувачів.

Зазначають, що згідно з угодою, разом із Пригожиним до Білорусі мали виїхати і сотні вагнерівців. Про одного із них стало відомо журналістам – він покинув Ростов пізно в суботу 24 червня.

Це 25-річний Дмитро Чеков, ростовчанин, він був 4 рази судимий за крадіжки та наркозлочини. Він єдиний, хто "засвітив" своє обличчя під час заколоту у Ростові, коли підбадьорював місцевих жителів.

Агентство використало кадр з відео та програму для розпізнавання обличчя і вона пов'язала його з обліковим записом у ВКонтакте Дмитра Чекова. Близький родич, який побажав залишитися неназваним, підтвердив журналістам, що він відсидів у колонії.

На іншому кадрі з Ростова, опублікованому російськими ЗМІ, упізнали 33-річного Сергій Ширшова, з волзького міста Саратов. У ВКонтакте на профілі Ширшова зображена нашивка Wagner Group.

Ширшов був засуджений судом Саратова до 7 років позбавлення волі за збройне пограбування у 2019 році.

Згідно з відкритими даними, Ширшов відбував покарання в колонії суворого режиму №10 Саратовської області. Місцеві ЗМІ повідомляли, що Пригожин відвідував колонію №10 у жовтні 2022 року.

Третій бойовик "Вагнера", якого вдалось ідентифікувати – Роман Ямалутдінов, уродженець Красноярська в Сибіру. 31-річний Ямалутдінов був засуджений щонайменше двічі з 2017 року: за водіння в нетверезому стані і викрадення автомобіля та напад на поліцейського.

Агентство Reuters не змогло підтвердити, що Ямалутдінов перебував у в’язниці, коли Пригожин розпочав свою кампанію з вербування до вагнерівців.

Які мотиви були у "Вагнера"