Мэй поблагодарила британским военным за защиту страны от вторжения России

Премьер-министр Великобритании отметила работу военнослужащих по очистке улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, от которого пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Об этом сообщило издание Press Association.

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Вооруженные силы Великобритании играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от российского вторжения в территориальные воды и воздушное пространство Соединенного Королевства,

– заявила Тереза ​​Мэй в рождественском обращении.

Мэй также выделила усилия международной коалиции в борьбе против террористической группировки "Исламское государство". По ее словам, Великобритания, США и Франция "отправили послание" президенту Сирии Башару Асаду, из которого следует, что они "не собираются оставаться в стороне", пока применяется химическое оружие.

"С наступлением нового года нас ждут впереди новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите противостоять им, как делали это всегда. С мужеством, решительностью, стойкостью, изобретательностью", – добавила британская премьер.