Мей подякувала британським військовим за захист країни від вторгнення Росії

Прем'єр-міністр Великобританії відзначила роботу військовослужбовців з очищення вулиць Солсбері від слідів нервово-паралітичної речовини, від якої постраждали Сергій Скрипаль і його дочка Юлія

Про це повідомило видання Press Association.

Читайте також: "За ним підуть інші": у Британії відповіли РФ військовими кораблями в Україні

Збройні сили Великобританії грають ключову роль в забезпеченні захисту країни від російського вторгнення в територіальні води і повітряний простір Сполученого Королівства,

– заявила Тереза Мей у різдвяному зверненні.

Мей також виділила зусилля міжнародної коаліції у боротьбі проти терористичного угрупування "Ісламська держава". За її словами, Великобританія, США і Франція "відправили послання" президенту Сирії Башару Асаду, з якого випливає, що вони "не збираються залишатися осторонь", поки застосовується хімічна зброя.

"З настанням нового року нас чекають попереду нові виклики. Але я знаю, що ви продовжите протистояти їм, як робили це завжди. З мужністю, рішучістю, стійкістю, винахідливістю", – додала британська прем'єрка.