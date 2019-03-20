Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила Евросоюз отсрочить выход страны из состава ЕС – Brexit – до 30 июня. Просьбу о переносе Brexit Мэй направила председателю Европейского совета Дональду Туску.

Об этом Мэй объявила 20 марта во время выступления в парламенте. Она отметила, что планирует завершить выход страны из ЕС "не позднее 30 июня" и не планирует просить власти Евросоюза о новом переносе даты.

Откладывание Brexit требует одобрения всех 27 стран-членов ЕС, которые встретятся в Брюсселе 21 марта.

14 марта правительство Великобритании проголосовало за отсрочку выхода страны из ЕС. Поэтому Brexit не состоится 29 марта, как планировалось ранее.

Вместе с тем, правительство отклонило предложение о втором референдуме о Brexit.

Кроме того, в Палате общин отклонили межпартийный план, который позволил бы депутатам взять под контроль процесс Brexit и провести серию голосований относительно следующих шагов путем небольшого количества нужных голосов.

Что известно о Brexit и почему Британия так долго не может выйти из ЕС?

Правительству и парламенту Великобритании не понравились условия выхода из ЕС, о которых договорилась Мэй с Европарламентом. Поэтому они отклонили первую сделку по Brexit. Экс-глава МИД страны Борис Джонсон назвал отклонение соглашения шансом для Мэй договориться о более выгодной сделке. Говорится о длином сроке уплаты "льготной пошлины" Евросоюза при экспорте и урегулирования вопроса о границе с ЕС в Ирландии. После Brexit Британия будет иметь финансовые обязательства относительно 74 европейских учреждений.

Тогда возник вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения. В таком случае на головы британцев очень быстро бы обвалились вопрос экспорта в страны ЕС, движения финансов, пересечение границы с ЕС, условий пребывания там британских граждан.

Тереза Мэй

Однако Мэй так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений о дальнейшие обсуждения вопроса Brexit с Евросоюзом. По ее словам, наиболее реалистичная возможность избежать "обвального" выхода Британии из ЕС в конце марта – это проголосовать за соглашение о выходе, согласованном ее правительством с ЕС. Мэй также назвала нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта на более поздний срок: это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а только отложит проблему.

В конце концов, парламент Британии проголосовал за поправку, которая исключает Brexit без соглашения с Брюсселем. Тогда же также проголосовали и против переноса даты выхода Великобритании из ЕС с 29 марта на конец 2019 года.

Мэй поехала договариваться о новом соглашении с ЕС, однако вновь потерпела неудачу. Палата общин парламента Великобритании 12 марта дважды отклонила соглашение о выходе страны из ЕС. Это была сделка с изменениями, которые Мэй 11 марта согласовала с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Мэй и Юнкер

Внесенные в соглашение изменения касались так называемого запасного механизма для ирландской границы. Это – создание специального арбитража по разрешению вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией, а также подписание новой альтернативной сделки до 2020 года, то есть до конца переходного периода.

По мнению британских депутатов, предлагаемые изменения не отменяют все риски того, что Британия может слишком долго оставаться в пределах "запасного механизма". Парламентарии опасаются, что страны долго будет находиться под юрисдикцией ЕС.

Параллельно с этим состоялось еще одно голосование, которое исключало выход Британии из ЕС без соглашения. А 14 марта правительство вообще решило отложить Brexit (но не отменить).