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      Мей попросила Євросоюз відкласти Brexit до червня

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      Тереза Мей попросила Євросоюз відкласти Brexit до червня
      Тереза Мей попросила Євросоюз відкласти Brexit до червня / Getty Images

      Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей попросила Євросоюз відтермінувати вихід країни зі складу ЄС – Brexit – до 30 червня. Прохання про перенесення Brexit Мей скерувала голові Європейської ради Дональдові Туску.

      Про це Мей оголосила 20 березня під час виступу в парламенті. Вона наголосила, що планує завершити вихід країни з ЄС "не пізніше 30 червня" і не планує просити владу Євросоюзу про нове перенесення дати.

      Відкладання Brexit вимагає схвалення всіх 27 країн-членів ЄС, які зустрінуться у Брюсселі 21 березня.

      14 березня уряд Великобританії проголосував за відтермінування виходу країни з ЄС. Тож Brexit не відбудеться 29 березня, як планувалось раніше.

      Разом з тим, уряд відхилив пропозицію про другий референдум щодо Brexit.

      Крім того, у Палаті громад відхилили міжпартійний план, який дозволив би депутатам взяти під контроль процес Brexit та провести серію голосувань щодо наступних кроків шляхом невеликої кількості потрібних голосів.

      Що відомо про Brexit і чому Британія так довго не може вийти з ЄС?

      Уряду та парламенту Великобританії не сподобались умови виходу з ЄС, про які домовилась Мей з Європарламентом. Тож вони відхилили першу угоду щодо Brexit. Екс-голова МЗС країни Борис Джонсон назвав відхилення годи шансом для Мей домовитися про вигіднішу угоду. Мовиться про довший термін сплати "пільгового мита" Євросоюзу при експорті і врегулювання питання щодо кордону з ЄС в Ірландії. Після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ.

      Тоді виникло питання про вихід Британії з ЄС без угоди. У такому разі на голови британців дуже швидко б обвалилися питання експорту до країн ЄС, руху фінансів, перетинання кордону з ЄС, умов перебування там британських громадян тощо.

      Тереза Мей
      Тереза Мей

      Проте Мей так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв про подальші обговорення питання Brexit з Євросоюзом. За її словами, найбільш реалістична можливість уникнути "обвального" виходу Британії з ЄС наприкінці березня – це проголосувати за угоду про вихід, узгоджений її урядом із ЄС. Мей також назвала недоцільним перенесення дати Brexit з 29 березня на пізніший термін: це не виключить варіант виходу Британії з ЄС без угоди, а лише відкладе проблему.

      Зрештою, парламент Британіх проголосував за поправку, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем. Тоді ж також проголосували і проти перенесення дати виходу Великобританії з ЄС з 29 березня на кінець 2019 року.

      Мей поїхала домовлятись про нову угоду з ЄС, проте знову зазнала невдачі. Палата громад парламенту Великобританії 12 березня двічі відхилила угоду про вихід країни з ЄС. Це була угода із змінами, які Мей 11 березня узгодила з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

      Мей Юнкер
      Мей і Юнкер

      Внесені до угоди зміни стосувалися так званого запасного механізму для ірландського кордону. Це – створення спеціального арбітражу із вирішення питання кордону між Ірландією і Північною Ірландією, а також підписання нової альтернативної угоди до 2020 року, тобто до кінця перехідного періоду.

      На думку британських депутатів, пропоновані зміни не скасовують усі ризики того, що Британія може надто довго залишатися в межах "запасного механізму". Парламентарії побоюються, що країни довго перебуватиме під юрисдикцією ЄС.

      Паралельно з цим відбулось ще одне голосування, яке виключало вихід Британії з ЄС без угоди. А 14 березня уряд взагалі вирішив відкласти Brexit (але не скасувати).

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      Теги: Новини політики Великобританія Євросоюз Brexit Тереза Мей Дональд Туск
      Джерело: 24 Канал
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