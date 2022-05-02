"Мэр" Бердянска, которого назначили оккупанты, был осужден за педофилию, – Офис Президента

Российские военные назначают свою власть в захваченных городах. Новыми чиновниками становятся не просто люди без опыта, а настоящие преступники.

От армии насильников большего и не ждут

Так, "городским главой" Бердянска оккупанты назначили Александра Сауленка. По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, коллаборант отсидел тюремный срок по статье о педофилии.

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Его "заместителем" россияне назначили дворника, а руководительницей ЗАГСа – уборщицу.

Армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каков на самом деле "русский мир",

– подчеркнул Подоляк.

Что известно о "мэре" Бердянске и его "заместителе"

Сауленко – местный частный предприниматель, о котором никто раньше не знал. Он был зарегистрирован в пределах Бердянского района от политической партии "Союз Левых Сил", а также баллотировался депутатом сельского совета Новопетровки от партии "За Будущее".

"Председательство" Сауленка в Бердянске началось после того, как он опубликовал видео, в котором сам себя объявил мэром. Коллаборант подчеркнул, что наладит "мирную жизнь" с россиянами, которые сейчас сбрасывают ракеты на украинские города и насилуют маленьких детей.

"Заместителем" Сауленка по вопросам архитектуры стал дворник из КП "БердянскЭкоТранс" Никита Самойленко. В Запорожской ОВА его назвали "местным фриком". Ведь раньше Самойленко говорил о том, что "умеет" разговаривать с камнями. После вторжения русского войска мужчина добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

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Последние новости из временно оккупированного Бердянска

Русские назначили нового "руководителя" отдела культуры. Предателем оказался Анатолий Зимин, до этого работавший на местном предприятии.

26 апреля оккупанты захватили 2 медицинских учреждения в Бердянске. Тогда же стало известно, что они избрали нового "председателя" департамента здравоохранения. Государственным изменником стал Николай Мирошниченко, который раньше волонтерил и помогал эвакуироваться из серой зоны АТО/ООС.

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