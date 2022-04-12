Такую информацию он сообщил на своей странице в фейсбук.

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"Пообщался сегодня онлайн с Филиппом Клозом, мэром Брюсселя. Говорили о поддержке и помощи Украине и Киеву. Я поблагодарил за медикаменты и медоборудование, что Брюссель отправляет для Киева", – рассказал Виталий Кличко.

Онлайн-встреча Кличко с Клозом / фейсбук Виталия Кличко

Он также отметил, что мэр Брюсселя планирует посетить Киев в начале мая.

Пригласил Филиппа Клоза в Киев. Он пообещал приехать в начале мая с гуманитарным грузом. В частности, Брюссель предоставит Киеву также кареты скорой помощи,

– сообщил Кличко.

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