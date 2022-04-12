Таку інформацію він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

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"Поспілкувався сьогодні онлайн з Філіпом Клозом, мером Брюсселя. Говорили про підтримку та допомогу Україні й Києву. Я подякував за медикаменти та медобладнання, що Брюссель відправляє для Києва", – розповів Віталій Кличко.

Онлайн-зустріч Кличка з Клозом / фейсбук Віталія Кличка

Він також зазначив, що мер Брюсселя планує відвідати Київ на початку травня.

Запросив Філіпа Клоза до Києва. Він пообіцяв приїхати на початку травня з гуманітарним вантажем. Зокрема, Брюссель надасть Києву також карети швидкої допомоги, – повідомив Кличко.

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