Как сказал мэр Анатолий Федорук в интервью, и до, и во время оккупации он был вместе с обществом.

Важно Россияне понимают, Буча – это их Нюрнбергский процесс, – Денисенко

Более того, Федорук собственными глазами видел 3 ужасных эпизода убийства украинцев россиянами на одной локации.

Я был в частном доме, рядом с которым происходили расстрелы. Это улица Леха Качиньского, где расположено предприятие "Южтеплоэнергомонтаж", там как раз был блокпост российских оккупантов , и они 3 автомобиля с определенным временным интервалом расстреляли,

– рассказал мэр Бучи.

Он вспомнил, что в одном автомобиле было 4 человека – мужчина, беременная женщина и дети, трое из них были расстреляны. Тело женщины ее муж похоронил в том окопе, которое русские оккупанты выкопали для своего укрытия.

"Вместо креста он установил номерной знак автомобиля, которым они ехали, а тела детей были отвезены в церковь и похоронены. Выжил ли тот человек и какова его судьба, я не знаю", – сказал Федорук.

Добавим, что после освобождения Бучи от оккупантов весь мир был шокирован зверскими убийствами мирного населения. Теперь же стало известно о не менее 3 местах массовых захоронений в городе.